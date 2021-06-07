Юрий Никифоров: Пока нельзя говорить о том, подойдет Витория «Спартаку» или нет

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров поделился ожиданиями от работы португальского наставника москвичей Руя Витории.

«Лично Руя Виторию не знаю, а как тренера — да. Говорить о том, подойдет ли он «Спартаку», пока нельзя.Тренер он хороший. Интересно, как он будет выстраивать игру, потому что футбол стремительно развивается. Витория тоже анализирует свою работу. Ему надо скорее показывать результат, иначе его уволят. «Спартак» — большой клуб, которому, как минимум, надо быть в двойке в чемпионате России», - приводит слова Никифорова «Р-Спорт».

Напомним, 51-летний Витория возглавил «Спартак» после окончания прошлого сезона. По итогам сезона красно-белые под руководством прежнего тренера Доменико Тедеско завоевали серебряные медали чемпионата России и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.