Гамшик подписал контракт с Трабзонспором

Словацкий полузащитник Марек Гамшик подписал двухлетний контракт с «Трабзонспором», сообщает пресс-служба турецкой команды.

Словак будет получать в новом клубе 1,5 млн евро в год, помимо этого за каждый год нахождения в «Трабзонспоре» Гамшику причитается единовременная выплата размером 700 тыс евро.

Отметим, что 8 марта 33-летний футболист подписал контракт со шведским «Гетеборгом», игроком которого он будет являться до 30 августа. За шведский клуб Гамшик провел шесть игр, в которых забил один гол.