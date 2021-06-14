Руй Витория: Мы пришли в «Спартак», чтобы выиграть титул

- Безусловно, мы пришли с этой целью, не скрываем этого. Задача непростая, потому что чемпионат сильный, но верим, что сможем создать в «Спартаке» команду победителей. Знаем, что большая ответственность, повторю, что пришли, чтобы выиграть титул, - передает слова Витории ТАСС.

Ранее новый наставник «Спартака» рассказал о специалистах, которые войдут в тренерский штаб команды.

Напомним, что Витория сменил на посту главного тренера московского клуба Доменико Тедеско, который в прошедшем сезоне привел «Спартак» ко второму месту в чемпионате России, что дает право команде выступить в квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов.