Франция обыграла Германию в матче Евро-2020

Сборная Франции победила команду Германии со счетом 1:0 в матче в рамках группы F чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Единственный гол был забит на 20-й минуте, защитник сборной Германии Матс Хуммельс, прерывая прострел Люки Эрнандеса, срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, после первого тура в группе F сборные Франции и Португалии набрали по три очка, а команды Венгрии и Германии начали турнир с поражения.

19 июня пройдут матчи Венгрия - Франция и Португалия - Германия.

Евро-2020. Группа F. 1-й тур