Турция терпит второе поражение на Евро-2020, проиграв Уэльсу

Сборная Уэльса одержала победу на чемпионате Европы-2020, переиграв команду Турции со счетом 2:0 (0:0).

Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Баку.

Автором первого гола на 42-й минуте стал полузащитник валлийцев Аарон Рэмси. Второй мяч на пятой компенсированной минуте к матчу забил защитник Коннор Робертс. Две результативные передачи партнерам отдал форвард Гарет Бэйл. Отметим, что на 62-й минуте нападающий не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Таким образом, Уэльс набрал четыре очка и вышел на первое место в таблице. Италия занимает вторую строчку, имея игру в запасе. Швейцария с одним очком после первого матча на третьей позиции, Турция на последнем месте (0).

Футбол.