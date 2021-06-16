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Турция терпит второе поражение на Евро-2020, проиграв Уэльсу
16 июня 20:53
автор: Александр Поволоцкий

Турция терпит второе поражение на Евро-2020, проиграв Уэльсу

Матч второго тура проходил в Баку.

Сборная Уэльса одержала победу на чемпионате Европы-2020, переиграв команду Турции со счетом 2:0 (0:0).

Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Баку.

Автором первого гола на 42-й минуте стал полузащитник валлийцев Аарон Рэмси. Второй мяч на пятой компенсированной минуте к матчу забил защитник Коннор Робертс. Две результативные передачи партнерам отдал форвард Гарет Бэйл. Отметим, что на 62-й минуте нападающий не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Таким образом, Уэльс набрал четыре очка и вышел на первое место в таблице. Италия занимает вторую строчку, имея игру в запасе. Швейцария с одним очком после первого матча на третьей позиции, Турция на последнем месте (0).

Футбол.

Чемпионат Европы.

Группа A.

Второй тур.

Турция – Уэльс – 0:2 (0:0)

Гол: Рэмси, 42; Робертс, 90+5.

Нереализованный пенальти: Бэйл, 61 (мимо).

Турция: Угурджан Чакыр, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Умут Мераш (Мерт Мюльдюр, 73), Туфан (Мерих Демирал, 46), Хакан Чалханоглу, Окай Йокушлу (Юсуф Языджи, 46), Бурак Йылмаз, Кенан Караман (Халил Дервишоглу, 75), Дженгиз Юндер (Ирфан Кахветжи, 83).

Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, К.Робертс, Родон, Мефам, Рэмси (Уилсон, 85), Аллен (Ампаду, 73), Джеймс (Н.Уильямс, 90+4), Моррелл, Бэйл, Мур.

Предупреждения: Б.Дэвис, 90+2. Мефам, 90+2. Бурак Йылмаз, 90+2. Хакан Чалханоглу, 90+2.

16 июня. Баку.

источник: «Советский спорт»
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