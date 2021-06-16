Рюдигер избежал наказания за попытку укусить Погба в матче Евро-2020

Защитник сборной Германии Рюдигер не будет дисквалифицирован за попытку укусить французского хавбека Поля Погба в матче группового этапа чемпионата Европы.

Напомним, что в конце первого тайма немецкий футболист подошел к сопернику сзади. Рюдигер схватил Погба руками и попытался его укусить. Француз обратился к арбитру, но тот не стал показывать защитнику карточку.

«Это выглядело нелепо. Мы с Погба говорили об этом как друзья после матча. Вне всяких сомнений, я не должен был касаться ртом его спины», — приводит слова немца Sky Sports.

Отметим, что после матча Погба заявил о том, что не хочет, чтобы Рюдигера дисквалифицировали.