Сборная Италии победила команду Швейцарии и стала первой участницей плей-офф чемпионата Европы

Сборная Италии одержала вторую победу на чемпионате Европы-2020, обыграв команду Швейцарии со счетом 3:0 (2:0).

Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

Дублем в составе победителей отметился полузащитник Мануэль Локателли (26-я и 52-я минуты). В концовке встречи еще один гол забил нападающий Чиро Иммобиле (89).

Отметим, что на 20-й минуте российский арбитр Сергей Карасев после просмотра отменил гол капитана итальянцев Джорджо Кьеллини. Вскоре защитник покинул поле из-за травмы.

Таким образом, после второго тура Италия вышла в плей-офф, набрав шесть очков, занимая первое место в таблице. Уэльс на второй строчке (4), Швейцария (1) - на третьей. Замыкает таблицу сборная Турции, которая не имеет набранных очков.