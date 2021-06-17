Эриксену будет установлен кардиовертер-дефибриллятор

Кардиовертер-дефибриллятор — это устройство, совмещающее в себе функцию кардиостимуляции и предотвращающее внезапное прекращение работы сердца человека.

Напомним, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксоном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.

Встреча была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало на 60-й минуте, а полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й минуте игры.