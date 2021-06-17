Марко Арнаутович о дисквалификации: В матче против Украины я выложусь на 100 процентов

32-летний форвард наказан после обвинений в том, что он оскорбил игрока Северной Македонии Эгзона Бейтулаи, у которого есть албанские корни

«Я отец двух дочерей и осознаю свою ответственность как примера для подражания, особенно для для детей и подростков. Поэтому я сожалею о своем поступке еще сильнее.

К сожалению, были провокации, на которые я резко отреагировал, но это меня не оправдывает. После игры мы пообщались и принесли извинения друг другу. Тем не менее мой всплеск эмоций это не отменяет.

В Австрии у меня есть благотворительный проект, в который я пожертвую 25 тысяч евро.

К сожалению, на следующую игру я дисквалифицирован, однако против Украины я выложусь на все сто процентов», – подчеркнул Арнаутович.