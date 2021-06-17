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17 июня 13:44
автор: Степан Шереметьев

Гусев - об игре Сафонова в матче с Финляндией: В его действиях чувствовалась уверенность в себе

Голкипер сборной России дебютировал на Евро-2020.

Тренер юношеской сборной России Ролан Гусев сравнил вратаря национальной команды Матвея Сафонова с голкиперами Антоном Шуниным и Игорем Акинфеевым.

Напомним, что на Евро-2020 в игре против Бельгии (0:3) место в воротах занимал Шунин, а во встрече с Финляндией (1:0) основным уже стал голкипер «Краснодара» Сафонов.

«На мой взгляд, он и Шунин на данный момент - голкиперы плюс-минус одного уровня. Но их нельзя сравнивать с Игорем Акинфеевым. Черчесов сам был вратарем и лучше всех разбирается в этой теме. Мне же некорректно рассуждать. Могу лишь сказать, что Сафонов сыграл абсолютно спокойно. В его действиях чувствовалась уверенность в себе», - приводит слова специалиста RT.

Добавим, что после этой победы команда Станислава Черчесова в группе В поднялась на вторую позицию, финны расположились на третьей строчке.

В заключительном туре группового этапа сборная России сыграет с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.

источник: «RT на русском»
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