«Черчесов принял правильные решения по составу». Гусев - о матче Россия - Финляндия на Евро-2020

Тренер юношеской сборной России Ролан Гусев прокомментировал победу нашей сборной над Финляндией (1:0) во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Станислав Саламович вместе со своим штабом принял максимально правильные решения по составу и выбрал на 100 процентов подходящую тактическую расстановку. В итоге мы все увидели сами. По-другому сыграть с финнами было нельзя. Очевидно, что самим садиться в оборону - не вариант.

Попытались бы взять нахрапом - получили бы ответку в контратаке. Да, разгрома команда не добилась, но счет на табло. 1:0 - нормальный результат. Повторюсь, сборная России сделала то, что и должна была», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, что после этой победы команда Станислава Черчесова в группе В поднялась на вторую позицию, финны расположились на третьей строчке.

В заключительном туре группового этапа сборная России сыграет с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.