В сборной Словакии два человека сдали положительные тесты на COVID-19

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович объявил о том, что защитник команды Денис Вавро сдал положительный тест на коронавирус.

Также COVID-19 был выявлен у одного из сотрудников тренерского штаба сборной Словакии.

«Оба чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов. Наша команда готова и планирует сыграть со сборной Швеции в пятницу», - приводит слова Тарковича RT, ссылаясь на ТАСС.

Напомним, что сборная Словакии начала Евро-2020 с победой над командой Польши (2:1). Следующий матч подопечных Тарковича против сборной Швеции пройдет в Санкт-Петербурге.