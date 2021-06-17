Сборная Украины открыла счет против Северной Македонии

На 29-й минуте первого тайма полузащитник Андрей Малиновский навесил с углового и фланговый защитник Александр Караваев здорово подстроился под мяч и пяткой сделал скидку на дальнюю штангу, а Ярмоленко замкнул с двух метров - вратарь не смог спасти.

Матч обсуживает аргентинская бригада арбитров во главе с Обслуживает с Фернандо Рапальини, для которого этот матч является первым на турнире.

Помимо Украины и Северной Македонии, в группе С выступают сборные Нидерландов и Австрии.