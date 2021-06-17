Дмитрий Сычев: Помешать сборной России повторить успех Евро-2008 могут индивидуальные ошибки

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что команда Станислава Черчесова может повторить результат Евро-2008.

«Сборные России 2008 и 2021 годов похожи хорошей физической подготовкой, самоотдачей, уровнем мотивации и желанием добиться успехов для страны. Видно, что ребята очень сильно переживают. А помешать повторить успех могут только команда соперника и индивидуальные ошибки. Сейчас всё в наших руках. Очень хочется, чтобы команда нас порадовала, как в 2018-м или в 2008-м», - приводит слова Сычева «Чемпионат».

Напомним, что после двух матчей на Евро-2020 в активе сборной России три очка. В последней игре группового этап команда Черчесова 21 июня встретиться в Копенгагене против сборной Дании.