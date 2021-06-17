Федотов оценил работу Карасева на чемпионате Европы

Российский судья Игорь Федотов оценил работу своего коллеги Сергея Карасева в матче второго тура чемпионата Европы Италия - Швейцария (3:0).

«Карасев хорошо отработал игру Швейцарии и Италии. Единственный спорный момент — он не стал показывать желтую карточку Инсинье за падение в штрафной Швейцарии на 12-й минуте. Я думаю, что надо было нападающего наказывать. На Евро ему точно дадут ещё один матч группового этапа, а потом уже посмотрим, кого отправят домой, а кого — на игры плей-офф», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, что один из голов в упомянутой встрече был отменен с помощью VAR. Видео-арбитр подсказал Карасеву, что мяч попал в руку защитнику сборной Италии Джорджио Кьеллини перед тем, как он забил гол в ворота соперника.