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Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020, переиграв Северную Македонию
17 июня 17:51
автор: Максим Скороходов

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020, переиграв Северную Македонию

Матч прошел в Бухаресте на «Арене Националэ».

Сборная Украины во втором туре группового этапа чемпионата Европы победила команду Северной Македонии со счетом 2:1.

На голы Андрея Ярмоленко (29-я минута встречи) и Романа Яремчука (34) македонская команда ответила точным ударом Эзджяна Алиоски, который добил мяч после отбитого голкипером сборной Украины Георгием Бущаном пенальти, который исполнял сам автор гола (57).

Добавим, что македонский вратарь Столе Димитриевски также отбил одиннадцатиметровый удар. Переиграть голкипера не смог Руслан Малиновский (84).

Таким образом, украинские футболисты набрали первые три очка на Евро-2020, но по-прежнему находятся на третьем месте в группе С. Северная Македония, проиграв обе игры на турнире, замыкает турнирную таблицу.

21 июня состоятся матчи Северная Македония - Нидерланды и Украина - Австрия.

Евро-2020
Группа С
2-й тур

Украина - Северная Македония - 2:1 (2:0)

Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 - Алиоски, 57

Нереализованные пенальти: Малиновский, 84 - Алиоски, 57.

Украина: Бущан, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Зинченко, Степаненко, Малиновский (Соболь, 90), Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70).

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски (Тричковски, 85), Муслиу, Ристовски, Алиоски, Адеми (Ристевски, 85), Николов (Трайковски, 46), Барди (Аврамовски, 77), Спировски (Чурлинов, 46), Элмаз, Пандев.

Предупреждения: Шапаренко, 43, Велкоски, 59, Аврамовски, 83.

источник: «Советский спорт»
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