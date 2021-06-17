Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020, переиграв Северную Македонию

Сборная Украины во втором туре группового этапа чемпионата Европы победила команду Северной Македонии со счетом 2:1.

На голы Андрея Ярмоленко (29-я минута встречи) и Романа Яремчука (34) македонская команда ответила точным ударом Эзджяна Алиоски, который добил мяч после отбитого голкипером сборной Украины Георгием Бущаном пенальти, который исполнял сам автор гола (57).

Добавим, что македонский вратарь Столе Димитриевски также отбил одиннадцатиметровый удар. Переиграть голкипера не смог Руслан Малиновский (84).

Таким образом, украинские футболисты набрали первые три очка на Евро-2020, но по-прежнему находятся на третьем месте в группе С. Северная Македония, проиграв обе игры на турнире, замыкает турнирную таблицу.

21 июня состоятся матчи Северная Македония - Нидерланды и Украина - Австрия.