Нападающий сборной Словакии Мак хотел бы сыграть все матчи Евро-2020 в России

Нападающий сборной Словакии Роберт Мак заявил, что был бы рад провести все матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

«Я не был бы против, если бы мы все матчи сыграли в России. «Это фантастика» — здесь так можно сказать обо всем. Прекрасная атмосфера, отличный стадион. Отлично себя здесь чувствую, тем более что я провел в этом городе больше трех сезонов», - приводит слова Мака RT, ссылаясь на пресс-службу УЕФА.

Напомним, что сборная Словакии в Санкт-Петербурге победила Польшу (2:1). Следующий матч словацкие футболисты также проведут в Северной столице России. Игра Швеция - Словакия начнется 18 июня в 16:00 по московскому времени.