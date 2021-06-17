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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.67 Х 3.90 П2 5.80
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
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17 июня 18:33
автор: Максим Скороходов

Нападающий сборной Словакии Мак хотел бы сыграть все матчи Евро-2020 в России

Игру третьего тура против Испании словацкие футболисты проведут в Севилье.

Нападающий сборной Словакии Роберт Мак заявил, что был бы рад провести все матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

«Я не был бы против, если бы мы все матчи сыграли в России. «Это фантастика» — здесь так можно сказать обо всем. Прекрасная атмосфера, отличный стадион. Отлично себя здесь чувствую, тем более что я провел в этом городе больше трех сезонов», - приводит слова Мака RT, ссылаясь на пресс-службу УЕФА.

Напомним, что сборная Словакии в Санкт-Петербурге победила Польшу (2:1). Следующий матч словацкие футболисты также проведут в Северной столице России. Игра Швеция - Словакия начнется 18 июня в 16:00 по московскому времени.

источник: «RT на русском»
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