Хабиб Нурмагомедов: Потолок сборной России на Евро-2020 - выйти из группы

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал оценку сборной России по футболу, выступающей на Евро-2020.

«Скажу, что нет лидера... А если он есть, то он не выполняет свои функции. Это точно не лучшая сборная России за всю историю. Считаю, что лучшие сборные были в начале и середине 2000-х. Сейчас идет спад, но так бывает. Команда перестраивается. Потолок сборной России - выйти из группы», - приводит слова Нурмагомедова «РИА Новости», ссылаясь на Prosportz.kr.

Напомним, что в плей-офф Евро-2020 выйдут по две команды, а также четыре лучшие сборные из тех, который заняли третьи места в своих группах.