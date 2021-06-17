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ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 23' Дания 1 Бельгия 0 П1 1.55 Х 3.80 П2 6.20
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.67 Х 3.90 П2 5.80
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Либерия 0 П1 1.22 Х 5.90 П2 16.0
17 июня 19:23
автор: Максим Скороходов

Хабиб Нурмагомедов: Потолок сборной России на Евро-2020 - выйти из группы

Накануне команда Черчесова выиграла у Финляндии.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал оценку сборной России по футболу, выступающей на Евро-2020.

«Скажу, что нет лидера... А если он есть, то он не выполняет свои функции. Это точно не лучшая сборная России за всю историю. Считаю, что лучшие сборные были в начале и середине 2000-х. Сейчас идет спад, но так бывает. Команда перестраивается. Потолок сборной России - выйти из группы», - приводит слова Нурмагомедова «РИА Новости», ссылаясь на Prosportz.kr.

Напомним, что в плей-офф Евро-2020 выйдут по две команды, а также четыре лучшие сборные из тех, который заняли третьи места в своих группах.

источник: «РИА Новости»
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