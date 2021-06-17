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17 июня 20:23
автор: Максим Скороходов

Сергей Ташуев: В матче с Финляндией Дзюба выглядел инертно

Специалист надеется, что капитан сборной России покажет свою лучшую игру в матче против Дании.

Тренер Сергей Ташуев оценил игру капитана сборной России Артема Дзюбы в матче против Финляндии (1:0).

«Матч с Финляндией Дзюба провел не в лучшей кондиции, инертный. Не очень боевито выглядел. Согласен, он отдал голевой пас Миранчуку, но это эпизод. Надеюсь, что он к 21 числу придет в себя, наша сборная будет более целостной и нацеленной на то, чтобы взять очки с Данией», - приводит слова Ташуева «Газета.Ru».

Напомним, что после двух матчей на Евро-2020 сборная России набрала три очка.

источник: «Газета.Ru»
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