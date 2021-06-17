Сергей Ташуев: В матче с Финляндией Дзюба выглядел инертно

Тренер Сергей Ташуев оценил игру капитана сборной России Артема Дзюбы в матче против Финляндии (1:0).

«Матч с Финляндией Дзюба провел не в лучшей кондиции, инертный. Не очень боевито выглядел. Согласен, он отдал голевой пас Миранчуку, но это эпизод. Надеюсь, что он к 21 числу придет в себя, наша сборная будет более целостной и нацеленной на то, чтобы взять очки с Данией», - приводит слова Ташуева «Газета.Ru».

Напомним, что после двух матчей на Евро-2020 сборная России набрала три очка.