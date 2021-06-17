Шевченко было приятно смотреть на игру сборной Украины в матче с Северной Македонией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру своей команды в победном матче второго тура чемпионата Европы против сборной Северной Македонии (2:1).

«Мы могли побеждать с более крупным счетом. Я считаю, что украинские футболисты прекрасно проявили себя в атаке, мне было приятно видеть такую игру. Главное, что после пропущенного гола мы продолжили наступление на ворота соперника», - приводит слова Шевченко ТАСС.

Добавим, что украинские футболисты набрали первые три очка на Евро-2020, но по-прежнему находятся на третьем месте в группе С. Северная Македония, проиграв обе игры на турнире, замыкает турнирную таблицу.

21 июня состоятся матчи Северная Македония - Нидерланды и Украина - Австрия.