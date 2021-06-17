Сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией

Сборная Бельгии в матче второго тура группового этапа Евро-2020 победила команду Дании со счетом 2:1.

На гол Юссуфа Поульсена, забитый на второй минуте игры, бельгийские футболисты ответили точными удара Торгана Азара (54-я минута) и Кевина Де Брейне (70).

Таким образом сборная Бельгия одержала две победы в двух матчах и с шестью очками закрепились на первом месте в группе В. Датчане наоборот обе свои игры проиграли, но все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф.

21 июня состоятся матчи Россия - Дания и Финляндия - Бельгия

Евро-2020