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Сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией
17 июня 20:54
автор: Максим Скороходов

Сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией

Игра прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен».

Сборная Бельгии в матче второго тура группового этапа Евро-2020 победила команду Дании со счетом 2:1.

На гол Юссуфа Поульсена, забитый на второй минуте игры, бельгийские футболисты ответили точными удара Торгана Азара (54-я минута) и Кевина Де Брейне (70).

Таким образом сборная Бельгия одержала две победы в двух матчах и с шестью очками закрепились на первом месте в группе В. Датчане наоборот обе свои игры проиграли, но все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф.

21 июня состоятся матчи Россия - Дания и Финляндия - Бельгия

Евро-2020

Группа В

2-й тур

Дания - Бельгия - 1:2 (1:0)

Голы: Поульсен, 2 - Азар Т., 54, Де Брейне, 70

Дания: Шмейхель, Вестергор (Ольсен, 84), Кристенсен, Кьер, Васс (Ларсен, 62), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 72), Дамсгор (Корнелиус, 72), Мэле, Поульсен (Нергор, 62), Брэйтуэйт.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витцель, 59), Азар Т. (Вермален, 90), Карраско (Азар Э., 59), Лукаку, Мертенс (де Брюйне, 46).

Предупреждения: Васс, 59, Дамсгор, 69, Йенсен, 82, Азар Т., 90.

источник: «Советский спорт»
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