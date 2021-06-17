Горан Пандев: На Евро недостаточно хорошо отыграть 45 минут

Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев дал комментарий после окончания проигранного матча против команды Украины (1:2).

«Мы первый раз играем на таком крупном турнире. У нас были моменты, чтобы сравнять счет, но нам немного не повезло. На Евро недостаточно просто хорошо отыграть 45 минут, мы должны прессинговать соперника и создавать моменты на протяжении всего матча», - приводит слова Пандева ТАСС.

Добавим, что украинские футболисты набрали первые три очка на Евро-2020, но по-прежнему находятся на третьем месте в группе С. Северная Македония, проиграв обе игры на турнире, замыкает турнирную таблицу.

21 июня состоятся матчи Северная Македония - Нидерланды и Украина - Австрия.