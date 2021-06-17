Андрей Червиченко: Если Дзюба забьет, это будет счастливый случай

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко думает, что результат матча сборной России против команды Дании будет зависеть от действий нападающего Артема Дзюбы.

«Наши чудо-форварды должны показать себя. Сейчас у нас нет такого нападающего, на которого мы бы стопроцентно надеялись. Именно такого, который мог бы забить, как на чемпионате в 2008 году, когда все понимали, что если выйдет Аршавин, то он обязательно должен забить. Сейчас по двум матчам мы видим: выходит Дзюба, и все понимают, что если он и забьет, то это будет счастливый случай, а не его феноменальный проход или выдающийся удар после дриблинга. От него, скорее, либо отскочит мяч, либо он положит его головой», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Чтобы гарантированно выйти в плей-офф Евро-2020 сборной России надо не проиграть 21 июня команде Дании, матч пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен».