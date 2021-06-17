Главный тренер сборной Дании заявил, что уже думает о матче против россиян

Главный тренер сборной Бельгии Каспер Юльманн дал комментарий после проигранного матча своей команды против сборной Бельгии (1:2).

«Мы можем многое вынести для себя из этого матча. Теперь закроем эту тему. Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что датчане все еще сохраняют шансы на выход из группы В после того, как проиграли две первые игры Евро-2020. Победа над сборной России с разницей в два мяча при поражении финнов в параллельной игре гарантирует сборной Дании второе место в группе.