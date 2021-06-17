Де Брейне после гола подошел к той части поля, где в упал Эриксен, и сдержал радостные эмоции

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне рассказал, почему не стал бурно праздновать победный гол в ворота команды Дании (2:1).

«Я был счастлив, конечно же, но с достаточным уважением отношусь к чувствам пришедших людей. Я подошел к той части поля, где в субботу упал Эриксен, и сдержал радостные эмоции», - приводит слова Де Брейне пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксоном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось. Сегодня стало известно, что Эриксену будет установлен кардиовертер-дефибриллятор - устройство, совмещающее в себе функцию кардиостимуляции и предотвращающее внезапное прекращение работы сердца человека.