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Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места
17 июня 23:52
автор: Максим Скороходов

Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места

Матч прошел на стадионе «Амстердам Арена».

Сборная Нидерландов в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы победила команду Австрии со счетом 2:0.

Голами в данной встрече отметились Мемфис Депай, реализовавший пенальти на 11-й минуте и Дензел Дюмфрис (67).

Таким образом, сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С. Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины .

21 июня состоятся матчи Северная Македония - Нидерланды и Украина - Австрия.

Евро-2020

Группа С

2-й тур

Нидерланды - Австрия - 2:0 (1:0)

Голы: Депай, 11 (пен.), Дюмфрис, 67

Нидерланды: Стекеленбург, ван Анхолт (Вейндал, 65), Блинд (Аке, 64), де Врей, Думфрис, де Йонг, де Рон (Гравенберх, 74), Вейналдум, де Лигт, Вегорст (Мален, 64), Депай (де Йонг, 82).

Австрия: Бахманн, Лайнер, Алаба, Драгович (Линхарт, 84), Ульмер, Лаймер (Гриллич, 62), Шлагер (Онисиво, 84), Баумгартнер (Лазаро, 70), Забитцер, Хинтереггер, Грегорич (Калайджич, 62).

Предупреждения: Алаба, 10, де Рон, 14, Бахманн, 67.

источник: «Советский спорт»
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