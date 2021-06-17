Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места

Сборная Нидерландов в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы победила команду Австрии со счетом 2:0.
Голами в данной встрече отметились Мемфис Депай, реализовавший пенальти на 11-й минуте и Дензел Дюмфрис (67).
Таким образом, сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С. Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины .
21 июня состоятся матчи Северная Македония - Нидерланды и Украина - Австрия.
Евро-2020