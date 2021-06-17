Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места

По графику России. Как Украина одержала первую победу на Евро-2020

Сборная Украины после поражения в первом туре от гранда (Нидерландов) одержала минимальную победу над аутсайдером группы С - Северной Македонией (2:1) - и, как и Россия, набрала три очка.