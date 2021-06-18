Франк де Бур: В следующих матчах Депай будет играть еще лучше

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур высказался о победе своей команды в матче второго тура чемпионата Европы – 2020 над сборной Австрии (2:0).

– На подобных турнирах вы растете как команда. Особенно это заметно, когда у вас прекрасный сплоченный коллектив. Очень важно, чтобы стиль нравился игрокам, и они получали удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем, что еще можно улучшить. Кое-что получается хорошо, кое-что могло бы быть лучше. Именно так вы становитесь сильнее. То единение, которое сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает.

Форма Депая? Это не предел для Мемфиса. В следующих важных матчах он будет еще лучше. Я уверен, что это так и будет. Он реализовал пенальти и начал голевую атаку. Он знает, что может играть лучше, но сначала давайте как следует войдем в турнир. Он еще покажет себя в плей-офф, - передает слова де Бура официальный сайт УЕФА.



Напомним, Нидерланды пропустили два крупных международных турнира подряд - Евро-2016 и ЧМ-2018. На чемпионате Европы 2020 года команда не знает поражений - две победы в двух матчах. В игре третьего тура подопечные де Бура встретятся с Северной Македонией.