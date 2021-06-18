Тренер сборной Дании: Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть Россию

Наставник сборной Дании Каспер Юльманн сказал, что его подопечные сделают все возможное, чтобы обыграть Россию в заключительном матче группового этапа Евро-2020, передает сайт УЕФА.

«Мы можем многое вынести для себя из матча с Бельгией. Теперь закроем эту тему. Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян», — сказал Юльманн.

После второго тура ситуация в группе В сложилась следующая:

1. Бельгия — 6.

2. Россия — 3

3. Финляндия — 3

4. Дания — 0.

Таким образом, сборной России в матче с Данией устроит даже ничья, чтобы иметь шансы выйти из группы с третьего места.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене. В тот же день Финляндия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.