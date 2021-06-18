Хабиб Нурмагомедов: Черчесов должен отвечать на все вопросы от журналистов

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением, почему главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отвечает не на все вопросы журналистов.

«Думаю, что он не отвечает, потому что у него было много скандальных интервью. Мне кажется, он устал от этого. Но я думаю, что он должен отвечать. Потому что сборная России по футболу — это не сборная России по тхэквондо, или по ММА, или еще что-то.

Думаю, что отвечать ему надо, конечно. Надо отвечать. Потому что столько людей болеют, переживают. Они несут ответственность перед общественностью. А так это его выбор», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, в первом туре Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), во втором — победила Финляндию (1:0). В заключительном матче группового этапа российская команда сыграет с датчанами в Копенгагене.