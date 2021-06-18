«Черчесов хорошо разбирается в футболе». Булыкин - о главном тренере сборной России

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил действующего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Мы знакомы со Станиславом Черчесовым, но я ему не забивал, как он любит говорить . Я приезжал на базу в Новогорск перед вылетом команды в Санкт-Петербург, пообщались немного, пожелал всем удачи. Черчесов хорошо разбирается в футболе, у него отличный тренерский штаб вместе. Полночью доверяю главному тренеру: он видит всех футболистов на тренировках, играх, проводит большую аналитическую работу. Выбирает исключительно тех, кто может принести результат», - приводит слова специалиста «Чемпионат»..

В заключительном туре группового этапа сборная России сыграет с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.