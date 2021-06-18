Финал Евро-2020 может пройти в Будапеште вместо Лондона

Финал чемпионата Европы – 2020 могут перенести из Лондона в Будапешт, сообщает The Times.

УЕФА примет такое решение, если Англия не сможет предоставить гарантий на большую заполняемость стадиона болельщиками из-за коронавируса, а Будапешт гарантирует отсутствие ограничений.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.