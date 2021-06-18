Главный тренер Швеции: Словакия не станет так высоко прессинговать, как Испания

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против Словакии.

«Мы находимся в хорошем положении после ничьей с Испанией, но теперь надо улучшать ее дальше и добыть завтра положительный результат. Прежде всего, необходимо начать показывать свой более атакующий футбол.

Мы умеем и обороняться, и атаковать. Думаю, Словакия не станет так высоко прессинговать, как это делала Испания. То есть мы сможем проявить себя в деле и в других компонентах, не только в обороне», — цитирует Андерссона официальный сайт УЕФА

После первого тура словаки лидируют в группе с тремя очками, у Швеции и Испании по одному очку, у Польши — ноль. Встреча Швеция — Словакия состоится сегодня, начало — в 16.00 (мск).