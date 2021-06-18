В Москве закрывается фан-зона Евро-2020 из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в связи с распространением коронавируса в городе. В частности будет закрыта фан-зона чемпионата Европы — 2020, работающая в Лужниках.

«Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей.

Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придётся закрыть», — написал Собянин на своем сайте.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.