Защитник сборной России Фернандес был проверен РУСАДА на допинг в мае

Четыре футболиста сборной России были проверены на допинг инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в мае.

Вместе с Фернандесом в мае проверку РУСАДА на допинг прошли три игрока московского «Динамо» - находящиеся в расположении национальной команды защитник Роман Евгеньев и полузащитник Даниил Фомин, а также полузащитник Арсен Захарян, входивший в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы.

По информации пресс-службы сборной России, 31 мая на сборе в Австрии по линии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были протестированы 10 футболистов. Такое же количество российских игроков было проверено на допинг УЕФА 29 марта перед гостевой игрой с командой Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля.