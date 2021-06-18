Комментатор Андронов: Хуже России играет только Турция

Комментатор Алексей Андронов поделился впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020.

«Хуже России только Турция. Да, Турция создала много моментов с Уэльсом, но ничем не смогла закончить. На мой взгляд, для меня это эмоционально оказалось примерно на одном уровне, Бузова и сборная. Дай бог удачи сборной в матче с Данией», — сказал Андронов на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

Сборная России занимает второе место в группе B перед заключительным матчем с Данией. В случае ничейного результата подопечные Станислава Черчесова гарантированно занимают 3 место и могут рассчитывать на выход из группы.

Игра с Данией состоится в Копенгагене 21 июня в 22:00 мск.