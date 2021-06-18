Евгений Томашевский: Если с Данией пропустим быстрый гол, шансов почти нет

Двукратный чемпион России по шахматам, футбольный болельщик Евгений Томашевский размышляет о шансах сборной России в матче с Данией.

- Итак, если датчане наиграли на ничью с такой Бельгией, как мы собираемся играть вничью с такой Данией?

- Даже не могу понять, хорошо ли для сборной России, что Дания проиграла? Вроде бы хорошо - у Дании ноль очков. Но с другой стороны, поражение почти наверняка нас приговорит. И мы можем не выйти с третьего места, если будем априори считать, что Бельгия обыграет финнов.

Нам может помочь, если перед последним туром датчане будут понимать, что три очка не выводят в плей-офф, это психологически может их придавить. Если же – наоборот, то будет совсем тяжело.

- Наша задача простая – не проиграть. И на столько же она сложная – как не проиграть такой Дании?