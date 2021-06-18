Семин: сборной России нужно сыграть лучше, чем с Финляндией

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче национальной команды с Данией в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Как играть с датчанами, знает Черчесов и команда. Наши рекомендации не нужны. Дания — очень серьёзный соперник, к тому же они будут очень злыми.

Приблизительный состав, думаю, сохранится. Но если играть так же, то с Данией этого не хватит. Надо лучше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

После двух туров у сборной России в активе 3 очка, у Дании - 0.