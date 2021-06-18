Соболев: Дебютировать за сборную - гордость

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился эмоциями от победы в матче с национальной командой Финляндии (1:0) на чемпионате Европы — 2020.

«Настроение хорошее. Победили и готовимся к Дании. По поводу вчерашнего матча, все смотрели и увидели все положительные и отрицательные стороны. Сегодня ещё будет теория, будем дальше разбираться соперника. Штаб уже указал на их слабые стороны.

Дебютировать за сборную — гордость. Свою игру оценивать не буду, но рад, что вышел. Надеюсь, что ещё выйду и принесу пользу команде.

Александр Соболев впервые сыграл за молодежную сборную России в октябре 2018 года. Спустя год главный тренер основной команды Станислав Черчесов вызвал Соболева вместо получившего травму Федора Смолова. Во втором туре Евро-2020 против Финляндии нападающий дебютировал за сборную на крупных международных турнирах.