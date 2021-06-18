Реакция УЕФА на возможный перенос финала Евро-2020

В УЕФА прокомментировали информацию, что финальный матч чемпионата Европы — 2020 могут перенести из Лондона в Будапешт. Напомним, на «Уэмбли» также должны пройти обе полуфинальные встречи.

Мы осознаём, под каким давлением оказалось правительство, и надеемся, что нам удастся найти решение, которое устроит всех. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что решающие матчи Евро пройдут в Лондоне», - прокомментировали информацию на сайте УЕФА.

Напомним, финальный матч Чемпионата Европы-2020 состоится 11 июля. На данный момент известны 3 сборные, которые уже отобрались в плей-офф: Италия, Бельгия и Нидерланды.