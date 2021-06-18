Швеция - Словакия. Стартовые составы

Сборные Швеции и Словакии огласили свои составы на матч второго тура группы E в рамках чемпионата Европы-2020.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С.Ларссон, Олссон, Экдаль, Форсберг, Берг, Исак.
Запасные: Юнссон, Норфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Кулусевски, Квайсон, Каюсте.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Косцелник, Куцка, Грошовски, Мак, Гамшик, Дуда.
Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Боженик, Бенеш, Ганцко, Гараслин, Дюриш, Лоботка, Громада.