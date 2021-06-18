Швеция - Словакия. Стартовые составы

Оранжевое лето, оранжевый плей-офф. Как Нидерланды вслед за Италией и Бельгией вышли в 1/8 финала Евро-2020

Команда Франка де Бура одержала вторую победу на чемпионате Европы, обыграв австрийцев (2:0), и гарантировала себе первое место в группе С.