Андрей Червиченко: Я не вижу, за счет чего сборная России может успешно сыграть с Данией

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча сборных России и Дании на чемпионате Европы – 2020.

– Самое ужасное, что нас устраивает даже поражение с разницей не больше, чем в один мяч и забить хотя бы один гол. Это может сыграть злую шутку со сборной. Игроки будут играть с мыслью, что можно проиграть с минимальным счетом. Такое приводит к тому, что разница будет в два мяча. Объективно, я не вижу, за счет чего мы могли бы выиграть или более успешно отыграть, – цитирует Червиченко «Чемпионат».

Добавим, что сборная Дании проиграла два своих матча в группе, в игре со сборной России у них остается единственный шанс на попадание плей-офф через победу.