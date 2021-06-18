Сборная Швеция нанесла поражение команде Словакии в Санкт-Петербурге

Сборная Швеции одержала первую победу на чемпионате Европы-2020, переиграв команду Словакии со счетом 1:0 (0:0).
Единственный мяч в этой встрече на 77-й минуте забил полузащитник Эмиль Форсберг, реализовавший11-метровый.
Чемпионат Европы
Группа E
2-й тур
Швеция – Словакия – 1:0 (0:0)
Гол: Форсберг, 77 (с пенальти).
Швеция: Ульсен, Лустиг, Аугустинссон (Бенгтссон, 88), Линделеф, Даниэльсон, Ларссон, Экдаль (Свенссон, 88), Форсберг (Крафт, 90+3), Олссон (Классон, 64), Берг (Куайзон, 64), Исак.
Словакия: Дубравка, Губочан (Ханцко, 84), Пекарик (Хараслин, 65), Шатка, Шкриньяр, Кошельник, Хамшик (Вайсс, 77), Куцка, Хрошовски (Дюриш, 84), Дуда, Мак (Бенеш, 77).
Предупреждения: Олссон, 23 - Дубравка, 76; Дуда, 80; Вайсс, 87.
18 июня. Санкт-Петербург.