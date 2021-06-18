Датский комментатор назвал «финалом» предстоящую игру с Россией на Евро-2020

Датский комментатор Оге Харейде поделился ожиданиями от матча третьего тура группы B чемпионата Европы между сборными Дании и России.

«Думаю, Дания должна полностью забыть о результате матча с Бельгией и сосредоточиться на третьей игре в группе. Это будет финал против России. Они должны продолжать играть, как против Бельгии, чтобы выиграть битву. Мы выйдем в плей-офф, если получим небольшую помощь от Бельгии в последнем туре», - цитирует журналиста «МК-Спорт».

Напомним, что после второго тура сборная России занимает второе место с тремя очками в актвие, датчане на последней строчке, потерпев два поражения.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.