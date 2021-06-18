Ромелу Лукаку: Надеюсь, что датчане смогут победить сборную России

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку пообещал помочь сборной Дании выйти в плей-офф чемпионате Европы.

«Я уважаю игроков. Они спасли моего друга, и то, что они сделали сегодня вечером, было впечатляющим. Они заслуживали большего. Теперь я надеюсь, что они смогут победить Россию, а мы сделаем все возможное, чтобы победить Финляндию», - цитирует футболиста «МК-Спорт».

Добавим, что благодаря победе над Данией (2:1) сборная Бельгии гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020.

21 июня датчане сыграют в Копенгагене со сборной России. Бельгийцам предстоит встреча с командой Финляндии.