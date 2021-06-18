Датский полузащитник Эриксен выписан из клиники

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен выписан из больницы после операции на сердце.
Как сообщает пресс-служба скандинавской команды, 29-летний футболист побывал в расположении сборной, а после этого отправился домой.
Напомним, что в матче первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Кристиан потерял сознание. Его удалось спасти. Эриксена госпитализировали, вскоре его состояние стабилизировалось.
Футболист перенес операцию по имплантации подкожного дефибриллятора. Система регулирует сердечную аритмию.