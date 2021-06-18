УЕФА признал Модрича звездой матча Хорватия - Чехия

Лучшим игроком матча чемпионата Европы между сборными Хорватии и Чехии (1:1) признан полузащитник Лука Модрич.

«Он всегда стремился созидать, получая мяч и отдавая пас вперед, как только для этого появлялась возможность. А кроме того, в важных игровых эпизодах он выполнил пару чистых подкатов», - приводит сайт турнира слова технического наблюдателя УЕФА Патрика Боннера.

Добавим, что сборная Чехии набрала четыре очка и лидирует в группе D. У хорватской команды одно очко и третья позиция в таблице.