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ЧЕ-2020 - финальный раунд 2-й тайм, 53' Англия 0 Шотландия 0 П1 1.75 Х 2.75 П2 7.70
18 июня 22:37
автор: Александр Поволоцкий

УЕФА признал Модрича звездой матча Хорватия - Чехия

Полузащитник провел на поле все 90 минут встречи.

Лучшим игроком матча чемпионата Европы между сборными Хорватии и Чехии (1:1) признан полузащитник Лука Модрич.

«Он всегда стремился созидать, получая мяч и отдавая пас вперед, как только для этого появлялась возможность. А кроме того, в важных игровых эпизодах он выполнил пару чистых подкатов», - приводит сайт турнира слова технического наблюдателя УЕФА Патрика Боннера.

Добавим, что сборная Чехии набрала четыре очка и лидирует в группе D. У хорватской команды одно очко и третья позиция в таблице.

источник: «Советский спорт»
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