Болельщики сборных Англии и Шотландии устроили беспорядки в Лондоне

Болельщики сборных Англии и Шотландии устроили потасовки и беспорядки на улицах Лондона после завершения игры второго тура группового этапа Евро-2020 (0:0), сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Daily Star.

В итоге полиция арестовала 18 человек, в ходе задержания пострадал один из сотрудников правоохранительных органов.

После двух туров чемпионата Европы сборная Англии набрала четыре очка и занимает второе место в группе D, уступая Чехии по разнице мячей. У команды Шотландии одно очко и четвертая строчка.