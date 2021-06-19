Фернандес тренируется по индивидуальной программе

Защитник сборной России Марио Фернандес приступил к тренировочным занятиям после перенесенного повреждения.
«Фернандес вышел на тренировку, но пока работает индивидуально», - приводит слова пресс-атташе национальной команды ТАСС.
Напомним, что сборная России 21 июня проведет заключительный матч группового этапа Евро-2020 против команды Дании. Подопечные Черчесова выйдут в плей-офф, если выиграют эту игру или если сыграют вничью при условии, что Финляндия в параллельном матче не переиграет Бельгию. При поражении судьба сборной России будет зависеть от разницы мячей, а также от третьих мест в других группах чемпионата Европы.
источник: ТАСС