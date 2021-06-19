Фернандес тренируется по индивидуальной программе

Златан может быть доволен. Как Швеция победила Словакию и почти обеспечила себе плей-офф Евро-2020

Команда Яна Андерссона после нулевой ничьей с Испанией одолела Словакию (1:0) во втором туре группы E на чемпионате Европы и практически гарантировала себе участие в 1/8 финала.