Деменко назвал решение не пускать российский болельщиков в Данию дискриминацией

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Максим Деменко прокомментировал решение не пускать российских болельщиков в Данию.

«В любом случае, это дискриминация однозначно. Ну а как, если людей русских не пускают? Но, с другой стороны, это их право, это их страна. Будем лояльнее смотреть на все эти моменты, а по большому счету – мы прекрасно понимаем, что здесь есть какой-то политический момент однозначно», - приводит слова Деменко Газета.RU.

Подопечные Черчесова выйдут в плей-офф, если выиграют у датчан или если сыграют вничью при условии, что Финляндия в параллельном матче не переиграет Бельгию. При поражении от команды Дании судьба сборной России будет зависеть от разницы мячей, а также от третьих мест в других группах чемпионата Европы.