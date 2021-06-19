Евро-2020. Капитан сборной Венгрии Салаи получил тепловой удар в матче с Францией

Капитан сборной Венгрии Адам Салаи был заменен уже в середине первого тайма матча второго тура ЧЕ-2020 с Францией.
На 26-й минуте встречи нападающий получил тепловой удар. Он потерял сознание. Главный судья Майкл Оливер остановил игру и дал возможность медикам оказать помощь игроку. К голове Салаи приложили холодные полотенца. Футболист самостоятельно покинул поле, его заменил Неманья Николич.
Добавим, что после первого тайма Венгрия обыгрывают Францию со счетом 1:0, благодаря голу Аттилы Фиолы.
источник: «Советский спорт»